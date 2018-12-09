Поезд Мукачево-Будапешт отправился в первый рейс

Фото: поезд Мукачево-Будапешт (mukachevo.net)

Стоимость билета составляет 20,9 евро

Сегодня, 9 декабря, начал курсирование поезд по маршруту Мукачево-Будапешт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "mukachevo.net".

Как сообщается, поезд отправился с вокзала Нюготи (Будапешт) в 8:23 по киевскому времени. Цена билета на поезд в кассе венгерского вокзала Нюготи составляет 20,9 евро.

Отметим, что это ежедневный прямой беспересадочный маршрут. Время в пути - 6 часов.

Напомним, что в пятницу, 7 декабря, в "Укрзализныце" анонсировали запуск поезда Мукачево-Будапешт 9 декабря. И. о. замглавы "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что поезд будет курсировать каждый день в обоих направлениях, а стоимость билета составит около 23 евро.

Кроме того, "Укрзализныця" с 8 декабря 2018 года запускает новый безпересадочный вагон из Киева в польский Вроцлав. Он будет курсировать в составе поездов № 749/51-52/750 и начнет отправляться из Киева с 8 декабря ежедневно в 14:07 и прибывать в Вроцлава на следующий день в 11:25.

Добавим, что "Укрзализныця" на нынешние новогодние праздники собирается призначини минимум 30 дополнительных поездов.