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Поїзд Мукачево-Будапешт розпочав курсування

Новини » Інфраструктура    09.12.2018 - 11:06
Поїзд Мукачево-Будапешт розпочав курсування
Фото: поїзд Мукачево-Будапешт (mukachevo.net)

Вартість квитка в угорському вокзалі складає 20,9 євро

Сьогодні, 9 грудня, розпочав курсування поїзд за маршрутом Мукачево-Будапешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "mukachevo.net".

Як повідомляється, поїзд вирушив з вокзалу Нюготі (Будапешт) о 8:23 за київським часом. Ціна квитка на поїзд у касі угорського вокзалу Нюготі складає 20,9 євро.

Зазначимо, що це щоденний прямий безпересадковий маршрут. Час у дорозі - 6 годин.

 

Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 грудня, в "Укрзалізниці" анонсували запуск поїзда Мукачево-Будапешт 9 грудня. В. о. глави управління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявляв, що потяг курсуватиме кожного дня в обох напрямках, а вартість квитка становитиме близько 23 євро.

Крім того, "Укрзалізниця" з 8 грудня 2018 року запускає новий безпересадковий вагон з Києва у польський Вроцлав. Він курсуватиме у складі поїздів № 749/51-52/750 і почне відправлятися з Києва з 8 грудня щоденно о 14:07 та прибуватиме до Вроцлава наступного дня об 11:25.

Додамо, що "Укрзалізниця" на цьогорічні новорічні свята збирається призначини щонайменше 30 додаткових поїздів

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