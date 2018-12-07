В "Укрзализныце" анонсировали запуск поезда Мукачево-Будапешт 9 декабря

Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Поезд будет курсировать ежедневно в обоих направлениях

Первый рейс сообщением Мукачево-Будапешт стартует с 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook. и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

По его словам, это будет ежедневный прямой безпересадочный маршрут. Время в пути - 6 часов. Стоимость билета составит около 23 евро.

"Подвижной состав, который будет курсировать евроколией, которая принадлежит Венгерским железным дорогам. Мы со своей стороны построили отдельную платформу, отремонтировали колею, средства сигнализации и связи", - отметил Кравцов.

Он также отметил, что с начала года есть положительная тенденция к тому, что количество украинцев, которые путешествовали в Европу, увеличилось вдвое.

"На Мукачево мы имеем большие планы. Там имеем развитую сеть железнодорожного сообщения со всеми регионами Украины, и создание сети поездов в ЕС позволяет создать мощный хаб для таких перевозок. Сейчас ведем переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу", - добавил Кравцов.

Напомним, 29 ноября Кравцов анонсировал, что поезд сообщением Мукачево-Будапешт запустят в ближайшее время, однако даты не называл.

Кроме того, "Укрзализныця" с 8 декабря 2018 года запускает новый безпересадочный вагон из Киева в польский Вроцлав. Он будет курсировать в составе поездов № 749/51-52/750 и начнет отправляться из Киева с 8 декабря ежедневно в 14:07 и прибывать в Вроцлава на следующий день в 11:25.