УЗ ускоряет поезд из Киева в Бердянск

С 6 июля ежедневный поезд №227/228 будет находиться в пути на 2 часа 30 минут меньше, чем ранее.

Данный поезд будет отправляться из Киева в 19:19, а в Бердянск будет прибывать в 10:40. В обратном направлении поезд будет отбывать по старому расписанию, в 17:22, а будет прибывать в Киев в 9:18 - на 37 минут раньше, чем до изменений расписания.

Также сообщается, что остановка на станции Днепр-Лоцманская будет отменена, вместо нее в обеих направлениях поезд будет следовать через станцию Днепр-Главный. А прибытие и отправка от станции им. Тараса Шевченко в направлении Киева будет раньше - в 5:54-5:57 вместо 5:55-6:15 как было ранее.

В АТ "Укрзализныця" продолжают реализовывать обещанную программу экономии 1 млн часов в пути на протяжении года за счет изменения графиков движения и ускорения поездов. Внедренные изменения позволяют пассажирам сэкономить 115 000 часов в пути до концу лета.