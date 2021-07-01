"Укрзализныця" предупредила о возможной задержке поездов: о каких идет речь
Фото: "Укзализныця" предупредила о возможной задержке поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня вероятна задержка следования некоторых поездов по Украине в связи с ухудшением погодных условий. Несколько составов уже опоздали на более чем 3 часа.
Об этом сообщает пресс-служба "Укзализныци".
"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов",- предупреждают в компании.
По информации перевозчика, задержались такие поезда:
- №5 Ужгород - Херсон (задержка составила 3 часа 34 минуты)
- №81 Ужгород - Киев (задержка составила 3 часа 32 минуты)
- №50 Трускавец - Киев (задержка составила 3 часа 6 минуты)
- №25 Рахов - Одесса (задержка составила 1 час 50 минут);
- №70 Львов - Мариуполь (задержка составила 1 час 33 минуты)
- №1 Ивано-Франковск - Константиновка (задержка составила 1 час 24 минуты)
- №11 Львов - Одесса (задержка составила 1 час 22 минуты)
- №18 Ужгород - Харьков (задержка составила 1 час 14 минут).
Напомним, что вчера в связи с ухудшением погодных условий, также курсировали с задержкой 5 поездов.