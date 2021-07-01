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"Укрзализныця" предупредила о возможной задержке поездов: о каких идет речь

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Украина, Четверг 01 июля 2021 10:26
"Укрзализныця" предупредила о возможной задержке поездов: о каких идет речь Фото: "Укзализныця" предупредила о возможной задержке поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня вероятна задержка следования некоторых поездов по Украине в связи с ухудшением погодных условий. Несколько составов уже опоздали на более чем 3 часа.

Об этом сообщает пресс-служба "Укзализныци".

"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов",- предупреждают в компании.

По информации перевозчика, задержались такие поезда:

  • №5 Ужгород - Херсон (задержка составила 3 часа 34 минуты)
  • №81 Ужгород - Киев (задержка составила 3 часа 32 минуты)
  • №50 Трускавец - Киев (задержка составила 3 часа 6 минуты)
  • №25 Рахов - Одесса (задержка составила 1 час 50 минут);
  • №70 Львов - Мариуполь (задержка составила 1 час 33 минуты)
  • №1 Ивано-Франковск - Константиновка (задержка составила 1 час 24 минуты)
  • №11 Львов - Одесса (задержка составила 1 час 22 минуты)
  • №18 Ужгород - Харьков (задержка составила 1 час 14 минут).

Напомним, что вчера в связи с ухудшением погодных условий, также курсировали с задержкой 5 поездов.

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Укрзализныця поезд Гидрометцентр
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