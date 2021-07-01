"Укрзализныця" запустила поезд в Словакию
Фото: "Укрзализныця" запустила поезд в Словакию (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Сегодня, 1 июля Украина возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией. Такое решение было принято в связи с улучшением ситуации по COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Поездом в Словакию? Не вопрос. Укрзализныця 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией",- говорится в сообщении.
По информации перевозчика, это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железной дороги и в связи с улучшением эпидемической ситуации.
Детали о курсировании поезда компания обещает предоставить позже.
Напомним, что сегодня, в связи с ухудшением погодных условий, возможна задержка следования некоторых поездов по Украине.