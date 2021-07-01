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"Укрзализныця" запустила поезд в Словакию

Новина українською →
Словакия, Четверг 01 июля 2021 11:03
"Укрзализныця" запустила поезд в Словакию Фото: "Укрзализныця" запустила поезд в Словакию (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 июля Украина возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией. Такое решение было принято в связи с улучшением ситуации по COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Поездом в Словакию? Не вопрос. Укрзализныця 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией",- говорится в сообщении.

По информации перевозчика, это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железной дороги и в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Детали о курсировании поезда компания обещает предоставить позже.

Напомним, что сегодня, в связи с ухудшением погодных условий, возможна задержка следования некоторых поездов по Украине.

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Словакия Укрзализныця поезд
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