УЗ прискорює поїзд з Києва до Бердянська

З 6 липня щоденний поїзд №227/228 перебуватиме в дорозі на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

Даний поїзд відправлятиметься з Києва о 19:19, а до Бердянська прибуватиме о 10:40. У зворотному напрямку поїзд відбуватиме за старим розкладом, о 17:22, а прибуватиме до Києва о 9:18 - на 37 хвилин раніше, ніж до змін у розкладі.

Також повідомляється, що зупинка на станції Дніпро-Лоцманська буде скасована, замість неї в обох напрямках поїзд буде слідувати через станцію Дніпро-Головний. А прибуття і відправка від станції ім. Тараса Шевченка в напрямку Києва буде раніше - о 5:54-5:57 замість 5: 55-6: 15 Як було раніше.

В АТ "Укрзалізниця" продовжують реалізовувати обіцяну програму економії 1 млн годин в дорозі протягом року за рахунок зміни графіків руху і прискорення поїздів. Впроваджені зміни дозволяють пасажирам заощадити 115 000 годин в дорозі до кінця літа.