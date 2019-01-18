Поезд "Четыре столицы" будет курсировать чаще

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поезд будет курсировать один раз в четыре дня

Международный поезд "Четыре столицы" №31/32 (Киев - Минск - Вильнюс - Рига), с 30 января 2019 года будет курсировать чаще. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" (УЗ).

Таким образом, по данным УЗ, раз в четыре дня поезд будет отправляться из Киева начиная с 30 января, а в обратном направлении из Риги - с 31 января. При этом расписание движения поезда не изменяется.

В "Укрзализныце" сообщили, что больше всего пассажиров этим поездом направляется в Латвию (45%) и Литву (38%) и меньше в Беларусь (17%). В целом в период с 28 сентября 2018 года по 11 января 2019 года в обоих направлениях на поезде путешествовали свыше 4,3 тыс. пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 сентября 2018 года поезд "Четыре столицы" отправился в первый рейс. Согласно графику, поезд отправляется из Киева в 14:07 и прибывает в Ригу на следующий день в 09:05.

Также сообщалось, что Львовская облгосадминистрация будет выступать с инициативой продлить маршрут поезда "Четыре столицы" до Львова.

Как писало РБК-Украина, для пассажиров поезда "Четыре столицы" на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве установлен пункт таможенного контроля.