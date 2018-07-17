Поезд "четырех столиц" запустят с 28 сентября, - МИУ

Ранее в МИУ заявляли, что билет на поезд Рига-Вильнюс-Минск-Киев будет стоить 59 евро

Поезд "четырех столиц" (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) запустят с 28 сентября 2018 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Омелян сегодня, 17 июля, принял участие в заседании Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

"У нас есть поезд четырех столиц (Рига-Вильнюс-Минск-Киев), который стартует 28 сентября из Киева. У нас будет прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов", - заявил Омелян.

Напомним, ранее в МИУ уже анонсировали запуск поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига. В частности, заместитель главы ведомства Юрий Лавренюк сообщал, что стоимость билета (купе) из Киева в Ригу будет стоить около 1855 гривен (59 евро).

Отметим, в УЗ также анонсировали запуск поезда Мукачево-Будапешт. Такой поезд может появиться уже летом. Сейчас в Будапешт можно добраться поездом из Львова, при этом, Будапешт является промежуточной остановкой, конечной же является Вена.