Маршрут поезда "четырех столиц" могут продлить до Львова

Наработки возможности продления поезда "четырех столиц" до Львова начнутся после его запуска

Маршрут поезда "четырех столиц" (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) могут продлить до Львова. С соответствующей инициативой выступит Львовская облгосадминистрация, сообщает местное издание "Вголос".

Так, по данным издания, и.о. директора департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской ОГА Роман Кокотайло сегодня, 23 июля, сообщил, что в ОГА рассматривают возможность продления маршрута поезда "четырех столиц".

По словам чиновника, наработки возможности продления поезда до Львова начнутся после его запуска.

"Надеемся, он заработает должным образом и мы сможем продолжить реализацию этого эксперимента именно до города Львова", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что поезд "четырех столиц" (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) запустят с 28 сентября 2018 года.