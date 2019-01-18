Поїзд "Чотири столиці" курсуватиме частіше

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїзд курсуватиме один раз на чотири дні

Міжнародний поїзд "Чотири столиці" №31/32 (Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига), з 30 січня 2019 року курсуватиме частіше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" (УЗ).

Таким чином, за даними УЗ, раз на чотири дні поїзд вирушатиме з Києва починаючи з 30 січня, а у зворотному напрямку з Риги - з 31 січня. При цьому розклад руху поїзда не змінюється.

В "Укрзалізниці" повідомили, що найбільше пасажирів цим поїздом прямує до Латвії (45%) та Литви (38%) і менше до Білорусі (17%). Загалом у період з 28 вересня 2018 року по 11 січня 2019 року в обох напрямках поїздом подорожували понад 4,3 тис. пасажирів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 вересня 2018 року поїзд "Чотирі столиці" відправився у перший рейс. Відповідно до графіку, поїзд відправляється з Києва о 14:07 та прибуває до Риги наступного дня о 09:05.

Також повідомлялося, що Львівська облдержадміністрація виступатиме з ініціативою продовжити маршрут потяга "Чотирі столиці" до Львова.

Як писало РБК-Україна, для пасажирів поїзду "Чотирі столиці" на Центральному залізничному вокзалі у Києві встановлено пункт митного контролю.