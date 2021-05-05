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Поезд Черновцы-Львов будет курсировать в Луцк из-за обвала автомобильного моста

Автор: Дмитрий Левицкий

"Укрзализныця" продлила маршрут курсирования межрегионального экспресса Львов-Черновцы через обвал моста вблизи села Гаек во Львовской области. С 6 мая поезд № 701/702 будет курсировать в Луцк.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, во Львов межрегиональный экспресс будет прибывать по действующему расписанию, а в 9:51 будет отправляться в Луцк. На конечную станцию он будет прибывать в 14:25. В обратном направлении поезд будет отправляться из Луцка в 14:45, а прибывать в Черновцы в 23:14.

Как пояснили в компании, курсирование поезда до Луцка поможет разгрузить дороги и уменьшить пробки, которые образовались из-за обвала моста на автодороге между Львовом и Луцком.

"Корректировка маршрута поезда до Луцка является актуальной, учитывая проблемы с автоперевозками на этом направлении и увеличения мобильности населения во время удлиненных выходных", - заявили в УЗ.

Напомним, в понедельник на автодороге Львов-Луцк обвалился мост, в результате чего движение автомобильного транспорта было заблокировано. Объехать поврежденный участок можно дорогой Жовква-Червоноград и дорогой Буск-Лопатин.

Как рассказали в "Укравтодоре", в этом году планировалась реставрация разрушенного моста. В компании пообещали, что быстро отстроят мост, который обрушился возле села Гаек.

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