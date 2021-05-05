RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поїзд Чернівці-Львів курсуватиме до Луцька через обвал автомобільного моста

Автор: Дмитро Левицький

"Укрзалізниця" продовжила маршрут курсування міжрегіонального експреса Львів-Чернівці через обвал моста поблизу села Гайок у Львівській області. З 6 травня поїзд № 701/702 курсуватиме до Луцька.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

Так, до Львова міжрегіональний експрес прибуватиме за чинним розкладом, а о 9:51 вирушатиме до Луцька. На кінцеву станцію він прибуватиме о 14:25. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Луцька о 14:45, а прибуватиме до Чернівців о 23:14.

Як пояснили в компанії, курсування поїзда до Луцька допоможе розвантажити автошляхи та зменшити затори, які утворилися через обвал мосту на автодорозі між Львовом та Луцьком.

"Корегування маршруту поїзда до Луцька є актуальним з огляду на проблеми з автоперевезеннями на цьому напрямку та збільшення мобільності населення під час подовжених вихідних", - заявили в УЗ.

Нагадаємо, у понеділок на автодорозі Львів-Луцьк обвалився міст, в результаті чого рух автомобільного транспорту було заблоковано. Об'їхати пошкоджену ділянку можна дорогою Жовква-Червоноград та дорогою Буськ-Лопатин.

Як розповіли в "Укравтодорі", цьогоріч планувалася реставрація зруйнованого моста. У компанії пообіцяли, що швидко відбудують міст, який обвалився біля села Гайок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЧернівціЛуцькЛьвівпоездУкрзалізницямостобвалення