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В "Укравтодоре" заявили, что быстро отстроят мост, который обвалился во Львовской области

Новина українською → Львовская область, Вторник 04 мая 2021 09:25
В "Укравтодоре" заявили, что быстро отстроят мост, который обвалился во Львовской области Фото: в "Укравтодоре" быстро отстроят мост, который обвалился во Львовской области (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: РБК-Украина

Мост через реку Западный Буг возле села Гаек во Львовской области, обрушившийся 3 мая, был включен в список Национальной программы восстановления мостов и его реконструкция была запланирована на этот год. Работы там должны начаться уже в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодорв" в Facebook.

"В прошлом году у нас уже была ситуация, в которой из-за обвала моста были вынуждены оперативно строить новый. Речь идет о мосте через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье в Днепропетровской области. За 7 месяцев переправу было полностью восстановлено. Аналогично будет реконструирована переправа через западный Буг: оперативно и качественно", - рассказали в агентстве.

Как отмечается, в 2020 году служба автомобильных дорог в Львовской области провела тендер на изготовление проектно-сметной документации для ремонта этого моста. Победителем тендера стала компания ООО "СИНК ПЛЮС МІКК". Ориентировочная стоимость реконструкции - 74 млн грн.

"Проект реконструкции уже в ближайшее время будут представлены техсовету "Укравтодора" и секции 5 ГосдорНИИ. Уже после этого будет оперативно определен подрядчик и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы", - заверили в "Укравтодоре".

В &quot;Укравтодоре&quot; заявили, что быстро отстроят мост, который обвалился во Львовской области

По состоянию на воскресенье, 3 мая, "Укравтодор" сразу организовал объезд по следующей схеме: если ехать в направлении из Львова, то надо доехать до города Каменка-Бугская, там повернуть налево и ехать в направлении города Великие мосты.

Далее по дороге Р-15 в город Червоноград, а оттуда по дороге Т-14-10 в город Радехов. В обратном направлении действует аналогичная схема движения.

Напомним, масштабное обследование мостового хозяйства к началу 2020 года показало, что немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. Из них 169 - уже в предаварийном состоянии. Основная причина такого результата - отсутствие надлежащего финансирования и игнорирование проблемы десятилетиями.

В апреле 2020 года по инициативе президента стартовала Национальная программа восстановления мостов в рамках программы "Большая стройка". Ее цель - обновить почти 1400 искусственных сооружений до 2025 года.

Результат прошлого года - обновлено и построено 158 искусственных сооружений. План на этот год - минимум 160 искусственных сооружений. Для сравнения - в 2018-2019 годах обновлялось лишь 30-40 по всей стране.

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