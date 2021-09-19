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Поезд "Черновцы-Киев" меняет маршрут из-за обвала грунта

Автор: Наталья Скороход

"Укрзализныця" меняет маршрут пассажирского поезда №118, который следует из Черновцов в Киев. Изменить маршрут поезда пришлось из-за обвала грунта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Ремонтные работы уже стартовали, однако они продляться не меньше 10 часов.

Именно поэтому пришлось изменить маршрут поезда №118 "Черновцы - Киев". Его запустили из Черновцов в 19:46 через станции "Залещики" и "Тернополь".

Кроме того, придется исключить некоторые остановки поезда. Поезд не будет останавливаться на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны.

Пассажиров, которые планировали покинуть поезд на этих станциях просят не волноваться.

"Пассажиров из этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали 3 вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на 1:00 прибудет объездным маршрутом поезд №118", - говорится в сообщении "Укрзализнци".

Напомним, что Укрзализныця запустила поезд из Киева в Кировоградскую область. Уже появился график и маршрут.

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Укрзализныця