УЗ запускает новый региональный поезд из Киева: график и маршрут

С 5 октября "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд №795/796. Он будет курсировать по маршруту Киев - Гайворон (Кировоградская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

Из Киева похзд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:41, прибывать в Гайворон в 00:11.

Из Гайворона он будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам в 01:10, прибывать в Киев в 10:52.

Поезд будет проходить через станции: