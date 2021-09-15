УЗ запускает новый региональный поезд из Киева: график и маршрут
Фото: УЗ запускает новый региональный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
С 5 октября "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд №795/796. Он будет курсировать по маршруту Киев - Гайворон (Кировоградская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Из Киева похзд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:41, прибывать в Гайворон в 00:11.
Из Гайворона он будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам в 01:10, прибывать в Киев в 10:52.
Поезд будет проходить через станции:
- Казатин-1,
- Винница,
- Гуменне,
- Вороновица,
- Фердинандовка,
- Войтовцы,
- Немиров,
- Головни,
- Каролина,
- Самчинцы,
- Семенки,
- Ситковцы,
- Криштоповка,
- Гайсин,
- Зятковцы,
- Антоновка,
- Дукля,
- Орлик,
- Генриховка,
- Джулинка,
- Ставки.