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УЗ запускает новый региональный поезд из Киева: график и маршрут

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Среда 15 сентября 2021 12:25
УЗ запускает новый региональный поезд из Киева: график и маршрут Фото: УЗ запускает новый региональный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

С 5 октября "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд №795/796. Он будет курсировать по маршруту Киев - Гайворон (Кировоградская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Из Киева похзд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:41, прибывать в Гайворон в 00:11.

Из Гайворона он будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам в 01:10, прибывать в Киев в 10:52.

Поезд будет проходить через станции:

  • Казатин-1,
  • Винница,
  • Гуменне,
  • Вороновица,
  • Фердинандовка,
  • Войтовцы,
  • Немиров,
  • Головни,
  • Каролина,
  • Самчинцы,
  • Семенки,
  • Ситковцы,
  • Криштоповка,
  • Гайсин,
  • Зятковцы,
  • Антоновка,
  • Дукля,
  • Орлик,
  • Генриховка,
  • Джулинка,
  • Ставки.
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