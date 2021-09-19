Потяг "Чернівці-Київ" змінює маршрут через обвал ґрунту

У районі карстових печер на перегоні Новоселиця-Мамалига через підмив грунту стався провал в земляному полотні. Ремонтні роботи вже стартували, проте вони триватимуть не менше 10 годин.

Саме тому довелося змінити маршрут поїзда №118 "Чернівці - Київ". Його запустили з Чернівців о 19:46 через станції "Заліщики" та "Тернопіль".

Крім того, доведеться виключити деякі зупинки поїзда. Поїзд не зупинятиметься на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Гречани.

Пасажирів, які планували покинути поїзд на цих станціях просять не хвилюватися.

"Пасажирів з цих станцій (а їх у нас 154) просимо не хвилюватися, за вами вже виїхали 3 вагони, які доставлять вас до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на 1:00 прибуде об'їзним маршрутом поїзд №118", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".