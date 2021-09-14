УЗ изменит маршрут нескольких поездов под Кривым Рогом: в чем причина
Фото: УЗ изменит маршруты двух поездов в ноябре (Виталий Носач/РБК-Украина)
В ноябре под Кривым Рогом изменят маршрут двух поездов дальнего следования. Они будут идти в объезд Знаменки и Александрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ на путях перегона Роковатая - Саксагань участка Кривой Рог - Пятихатки в ноябре меняется маршрут следования поездов:
- № 120/119 Львов - Запорожье будет курсировать 1, 2 и 3 ноября через станцию Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая;
- № 76/75 Киев - Кривой Рог отправлением из Кривого Рога и обратно 2 и 3 ноября и будет следовать измененным маршрутом через станцию Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая.