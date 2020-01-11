Поединок между Ломаченко и Лопесом может пройти в трех местах

Названы три места, где вероятнее всего украинский боксер Василий Ломачено может провести бой против чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса. Обэтом передает "24.спорт".

Лопес отметил, что хотел бы вийти на ринг в Нью-Йорке, однако поединок боксеров состоится в другом городе.

По словам Лопеса, именно Ломаченко не хочет драться в Нью-Йорке. Поэтому для проведения поединка рассматриваются Лас-Вегас, Дубай или место где-то в Европе.

"Хочу драться в Нью-Йорке. Это мой дом и Мекка бокса. Я считаю, что это прекрасное место для этого поединка. Но выбор места зависит не от меня... Ломаченко не хочет драться в Нью-Йорке, поэтому поединок, вероятно, состоится в другом месте. Возможно, мы подеремся в Лас-Вегасе, Дубае или в Европе",

- цитирует Лопеса издание ESPN.

Лопес ранее заявлял, что хотел бы встретиться с Ломаченко на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. На этом ринге Лопес провел четыре боя и все завершил досрочными победами.

Ломаченко провел на этой арене меньше боев, но также выиграл все свои поединки досрочно. Так, в 2016 году он нокаутировал Романа Мартинеса, в 2017-м - деклассировал Ригондо. В мае 2018-го Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса.

Бой Ломаченко - Лопес вероятнее всего состоится в апреле 2020 года.

Напомним, следующий бой украинского боксера Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом вошел в топ-20 самых ожидаемых поединков 2020 года.

Ранее ожидалось, что поединок за звание абсолютного чемпиона в легком весе, в котором сойдутся чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и обладатель титула IBF Теофимо Лопес, пройдет весной в Нью-Йорке или Саудовской Аравии.