Поєдинок між Ломаченко та Лопесом може пройти в трьох місцях

Названі три місця, де найімовірніше український боксер Василь Ломачено може провести бій проти чемпіона світу за версією IBF Теофімо Лопеса. Про це передає "24.спорт".

Лопес зазначив, що хотів би вийти на ринг у Нью-Йорку, проте поєдинок боксерів відбудеться в іншому місті.

За словами Лопеса, саме Ломаченко не хоче битися в Нью-Йорку. Тому для проведення поєдинку розглядаються Лас-Вегас, Дубай або місце десь в Європі.

"Хочу битися в Нью-Йорку. Це мій дім і Мекка боксу. Я вважаю, що це прекрасне місце для цього поєдинку. Але вибір місця залежить не від мене... Ломаченко не хоче битися в Нью-Йорку, тому поєдинок, ймовірно, відбудеться в іншому місці. Можливо, ми поб'ємося в Лас-Вегасі, Дубаї або в Європі",

- цитує Лопеса видання ESPN.

Лопес раніше заявляв, що хотів би зустрітися з Ломаченко на "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку. На цьому рингу Лопес провів чотири бої і все завершив достроковими перемогами.

Ломаченко провів на цій арені менше боїв, але також виграв всі свої поєдинки достроково. Так, у 2016 році він нокаутував Романа Мартінеса, у 2017-му - декласував Рігондо. У травні 2018-го Ломаченко нокаутував Хорхе Лінареса.

Бій Ломаченко - Лопес найімовірніше відбудеться в квітні 2020 року.

Нагадаємо, наступний бій українського боксера Василя Ломаченка з американцем Теофимо Лопесом увійшов в топ-20 найбільш очікуваних поєдинків 2020 року.

Раніше очікувалося, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі, в якому зійдуться чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко і володар титулу IBF Теофимо Лопес, який пройде навесні в Нью-Йорку або Саудівської Аравії.