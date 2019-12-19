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Обладатель пояса IBF пообещал нокаутировать Ломаченко

Новости » Спорт     19.12.2019 - 13:23
Обладатель пояса IBF пообещал нокаутировать Ломаченко
Фото: Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Место и дата проведения поединка еще не известны

Новоиспеченный обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что готов нокаутировать чемпиона по версиям WBO, WBA и WBC украинца Василия Ломаченко. Об этом он заявил в эфире передачи Fight Nation на радиостанции Sirius XM.

Бой между боксерами еще не подтвержден, предположительно он должен состояться в апреле в Нью-Йорке. Для украинца на кону встречи будет стоять статус абсолютного чемпиона, а для американца - пояса WBO, WBA и IBF.

"Когда я его отправлю в нокаут? Я нокаутирую его задницу. Но посмотрим, что произойдет в лагере, как я буду себя ощущать. Мне кажется, мне не дадут выиграть пояса по судейским решениям.

WBC заявляет, что если Василий одержит победу, то будет абсолютным чемпионом мира, а если победителеи буду я - то обязан драться за еще один титул. Если я выиграю и отберу у Ломы титул франчайзингового чемпиона, то просто-напросто выкину его", - рассказал Теофимо.

Свой предыдущий бой Василий провел в последний день лета против британца Люка Кэмпбелла, победив единогласным решением судей.

В октябре WBC освободил украинца от необходимости проводить обязательную защиту титула, назначив его франчайзинговым чемпионом организации.

Напомним, Ломаченко дольше всех пребывает в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титулов вне зависимости от весовой категории.

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