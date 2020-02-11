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Поджог машины журналистки во Львове: подозреваемому избрали меру пресечения

Новости » Общество   

Подозреваемого арестовали с правом внести залог

Второму фигуранту по делу о поджоге автомобиля львовской журналистки, которого считают заказчиком, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 424 400 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Львовской области Юлии Шевченко в Facebook.

В этом деле сообщение о подозрении объявили заказчику и пособнику/подстрекателю поджога автомобиля марки Mitsubishi Colt львовской корреспондентки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Правоохранители подозревают 48-летнего ранее судимого львовянина, известного в криминальном мире за контрабандные схемы и хищения топлива из Львовской железной дороги.

Следующим звеном совершения преступления предположительно стал 43-летний майор Франковского отдела полиции ГУ НП во Львовской области, который в сговоре с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал денежные средства за выполненную "работу". Ему заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск.

Обоим фигурантам предварительно инкриминируется ч.2 ст.347-1 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста.

Напомним, в ночь на 30 января в Львове подожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

На сегодня по этому делу проходит 19-летний студент, которого отпустили под домашний арест. Следствие подозревает, что он является исполнителем. Также известно, что он является гражданином Молдовы.

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