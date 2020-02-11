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В деле о поджоге авто львовской журналистки установили заказчика

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 08:30
В деле о поджоге авто львовской журналистки установили заказчика
Фото: сгоревший автомобиль (lv.npu.gov.ua)

К поджогу автомобиля также причастен местный полицейский

В деле о поджоге автомобиля львовской журналистки установили заказчика, пособника и подстрекателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По версии следствия, в причастности к поджогу подозревается ранее судимый житель Львова, известный в криминальном мире организацией контрабандных схем и хищения топлива Львовской железной дороги. Кроме того, к преступлению может быть причастен работник Франковского отдела полиции Львова, который подыскивал исполнителя и передавал ему деньги. Ему заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.

На сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения вероятному заказчику. Предварительная квалификация инцидента "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста".

Напомним, в ночь на 30 января во Львове подожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

На сегодня по этому делу проходит 19-летний студент, которого отпустили под домашний арест. Следствие подозревает, что он является исполнителем. Также известно, что он является гражданином Молдовы.

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