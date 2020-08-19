Підпал автомобіля "Схем": посольство США закликало до швидкого розслідування

Фото: підпал автомобіля "Схем" (facebook.com/mixailotkach)

Американські дипломати стурбовані подіями в Києві

Посольство США в Україні відреагувало на підпал автомобіля програми "Схеми". Дипломати закликали до швидкого і всебічного розслідування цього інциденту.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні в Facebook.

Наголошується, що вільні медіа є надважливим елементом життєздатної демократії, а журналісти повинні мати змогу виконувати свою роботу без утисків і залякувань.

"Ми стурбовані нещодавніми інцидентами, спрямованими проти співробітників Радіо Свобода, включаючи спалення автомобіля та підозру на прослуховування оселі. Ми високо цінуємо, що влада вживає початкові заходи для вивчення цих інцидентів, і закликаємо до швидкого і всебічного розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня в Броварах підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми"; журналіст Михайло Ткач заявив, що за цим авто вели спостереження співробітники УДО.

Пізніше поліція відкрила справу за статтею умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

За словами глави МВС Арсена Авакова, поліція проводить оперативно-розшукову роботу по встановленню обставин і винних.

Зеленський висловив сподівання, що правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми "Схеми".