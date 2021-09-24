В подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа, - Шмыгаль

Украина продолжает накапливать запасы газа в подземных хранилищах. По состоянию на 24 сентября, накоплено более 18,5 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламента Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству.

"18,5 млрд кубометров газа закачано в хранилища в этом году. Это больше чем в предыдущие годы в этот период", - сказал он. Отметим, что на сайте "Укртрансгаза" указано, что по состоянию на 23 сентября общий объем закачанного газа составляет 18 760 кубометров.