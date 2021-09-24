В подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа, - Шмыгаль

Украина продолжает накапливать запасы газа в подземных хранилищах. По состоянию на 24 сентября, накоплено более 18,5 млрд кубометров газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламента Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству.
"18,5 млрд кубометров газа закачано в хранилища в этом году. Это больше чем в предыдущие годы в этот период", - сказал он.
Отметим, что на сайте "Укртрансгаза" указано, что по состоянию на 23 сентября общий объем закачанного газа составляет 18 760 кубометров.
Напомним, Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнего периода 2021/22 года и его прохождению.
Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд кубометров.
Максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров.