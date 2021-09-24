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В підземних сховищах України накопичено понад 18,5 млрд кубометрів газу, - Шмигаль

Автор: Инна Собора

Україні продовжує накопичувати запаси газу в підземних сховищах. Станом на 24 вересня, накопичено понад 18,5 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави парламенту Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду.

"18,5 млрд куб.м газу закачано в сховища цього року. Це більше ніж в попередні роки у цей період", - сказав він.

Зазначимо, що на сайті "Укртрансгазу" вказано, що станом на 23 вересня загальний обсяг закачаного газу становить 18 760 кубометрів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходженню.

Планом передбачено на 15 жовтня 2021 року наявність природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечення потреб побутових споживачів і підприємств теплопостачання, але не менше 17 млрд кубометрів.

Максимум газу у підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів.

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ПХГДенис ШмигальГаз