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Кабмин определил минимальный запас газа в хранилищах на начало отопительного сезона

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Четверг 10 июня 2021 11:24
Кабмин определил минимальный запас газа в хранилищах на начало отопительного сезона Фото: запасы газа на 15 октября составят 17 млрд кубометров (utg.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утверждил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины к осенне-зимнему периоду 2021/22 года и его прохождения. Документом даются поручения органам власти и государственным предприятиям.

Распоряжение правительства от 09 июня 2021 г. № 586-р обнародовано на Правительственном портале.

Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.

Кроме того, предусмотрено урегулирование вопроса о заключении предприятиями сферы теплоэнергетики договоров (контрактов) о поставках природного газа, в частности в части реструктуризации задолженностей тепловых электростанций и тепловых электроцентралей с НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, в начале июня 2021 года запас природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) составляет 15,5 млрд куб. м. Это на 13% меньше прошлогодних показателей, однако на 22% выше, чем в среднем на эту дату в течение последних пяти лет.

Максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа.

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