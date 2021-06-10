Кабмин определил минимальный запас газа в хранилищах на начало отопительного сезона

Кабинет министров утверждил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины к осенне-зимнему периоду 2021/22 года и его прохождения. Документом даются поручения органам власти и государственным предприятиям.

Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.

Кроме того, предусмотрено урегулирование вопроса о заключении предприятиями сферы теплоэнергетики договоров (контрактов) о поставках природного газа, в частности в части реструктуризации задолженностей тепловых электростанций и тепловых электроцентралей с НАК "Нафтогаз Украины".