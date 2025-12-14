Білоруські опозиціонери дали брифінг і подякували Україні: головні заяви

Місце розташування будівлі, де перебували звільнені білоруси та проводилася пресконференція, довелося засекретити через побоювання російського теракту. Росіяни могли атакувати колишніх політв'язнів.

Проте попри це білоруські опозиціонери все ж змогли поспілкуватися з журналістами. На питання ЗМІ відповідали Марія Колесникова, Віктор Бабарико, Володимир Лабкович та Олександр Федута.

Про подяку

"Я хочу подякувати Дональду Трампу та його команді за те, що зараз відбувається, що справа зрушила з мертвої точки, і є надія на позитивні зміни", - зазначила Колесникова, відповідаючи на питання ЗМІ.

Окремо вона подякувала президенту Зеленському та українському народу, оскільки саме українці не тільки прийняли політв'язнів, але й самі доклали великих зусиль до їхнього звільнення.

"Я хочу подякувати президенту Зеленському і всьому українському народу за те, що вчора ви нас прийняли, за те, що вчора і сьогодні ми відчуваємо вашу любов і підтримку. Ми уявляємо, як це неймовірно важко в цей час війни – коли сам український народ так страждає - нас так підтримувати, оточувати турботою. Це відчуває кожен із нас", - зазначила вона.

Цікаво, що Колесникова подякувала навіть білоруському диктатору Олександру Лукашенку, режим якого кинув її та багатьох інших опозиціонерів до в'язниці.

"Я дякую Олександру Григоровичу за те, що він уможливив звільнення людей - наше звільнення. І я вітатиму всі подальші кроки в цьому напрямку", - заявила опозиціонерка.

Про потрапляння в Україну

Колесникова заявила, що до самого останнього моменту нікому не було відомо, що Україна підключилася до питання звільнення білоруських політв'язнів. Тому вона та інші білоруси здивувалися, коли опинилися на українській території - коли обговорювалося їхнє звільнення, то мова йшла про інші європейські країни.

"Але перше, що я зробила — особисто подякувала президенту України. Коли я побачила автобуси, що прибувають, з іншими білорусами... вам просто не передати щастя. Важливо, що саме цей момент стався", - сказала Колесникова.

Бабарико розповів, що вважав крайньою точкою їх призначення Брест та побоювався провокацій з боку КДБ Білорусі. Він здивувався, коли виявилося, що режим Лукашенка дійсно передав політв'язнів Україні.

"Це людяність. Людина, коли ти пережив відчуття необхідності отримання добра, і це добро ти ділиш з іншим. Це найбільше та правильне добро. Саме це добро українці й дають. І навряд, я думаю, Європа на мене образиться, але краще, ніж те, що ми отримали тут, я думаю, ніде ми не отримаємо. Дякую Україні", - зазначив він.

"Він (Зеленський, - ред.) показав, що в цій дуже тяжкій для українського народу ситуації українці залишаються шляхетними та щирими, зі здатністю та бажанням допомагати іншим людям. Я думаю, що ця позиція є дуже важливою і що вона має бути відзначена в Європі", - додав ще один білоруський опозиціонер Олександр Федута.

Про війну

Після запитання журналістів про те, як білоруські опозиціонери ставляться до війни, Бабарико заявив, що "війна - це завжди погано". При цьому він додав, що не може нічого коментувати, оскільки "володіє інформацією лише односторонньо".

"Коментувати якісь речі, коли ти практично нічого не знаєш та володієш інформацією лише односторонньо, я взагалі не можу. Ми знаємо, що ведуться якісь дії, але ми можемо говорити тільки те, що показують у білоруських ЗМІ... Можна сказати лише те, що ми знаємо з того, що показують на білоруському телебаченні. А це майже нічого", - пояснив він.

Про подальші плани

Більшість опозиціонерів планують поїхати до Європи, оскільки в них там родичі та друзі. Проте, як виявилося, є низка людей, які хотіли б залишитися в Україні.

"Я думаю, що не залишусь в Україні, тому що моя сестра перебуває в Європі, і моя сім'я також перебуває в інших країнах. Але я точно знаю, що (ми це буквально нещодавно, кілька годин тому обговорювали з білорусами, які зараз знаходяться тут) є люди, які дуже хотіли б залишитися в Україні", - заявила Колесникова.