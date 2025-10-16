Подвійний терор: Зеленський розповів про повторні удари по рятувальниках і енергетиках

"Ця ніч - це удари по наших людях, нашій енергетиці, цивільній інфраструктурі. Понад 300 ударних дронів та 37 ракет, з них значну кількість балістичних, застосувала Росія проти України", - пояснив Зеленський.

За його даними, під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині по Ніжину вдарили - пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області окупанти били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС.

"Є поранені. Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор - б’ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", - додав Зеленський

За словами президента, цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі.

"(Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можуть бути сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна", - пояснив глава України.

Він підкреслив, що зараз важливий імпульс досягнення миру на Близькому Сході.

"У Європі це теж можливо. Саме про це говоритиму сьогодні й завтра у Вашингтоні", - додав він.