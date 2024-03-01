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Подвійна "бавовна". Стали відомі наслідки вибухів у Маріуполі

Фото: стали відомі наслідки вибухів у Маріуполі 29 лютого та 1 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Маріуполі від учора, 29 лютого, неспокійно, в місті лунають вибухи. Зокема, спалахнула пожежа в місці базування окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Так, 29 лютого в Маріуполі спалахнула пожежа у місці базування росіян в проміжку між вул. Тополіна та заплавою річки Кальчик. 

"Раптом (ні) спалахнула пожежа", - написав радник мера.

Більш того, після вибуху, наслідком якого і стала пожежа, за його словами, дві карети швидкої допомоги (з 10, працюючих в місті) рванули на виїзд в бік Мелекіне.

"З огляду на задіяну кількість та швидкість, окупанту поплохело геть. З пораненими в лікарні Маріуполя "швидкі" не повертались. Судячи за все, пакували на місці. Построєніє?" - припустив Андрющенко.

Крім того, зранку, 1 березня, стало відомо, що у окупантів у Мариуполі мінус один боєкомплект.

"Маріупольська бавовна. Наслідки. Почнемо день з хорошего. Дуплет.  Підтверджуємо збиття “кари небесної” базуванням окупанта на північному - заході в напряму с. Старий Крим /Каменське/Кальчик. Мінус склад БК", - розповів Андрющенко.

 

Вибухи у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Зокрема, вибухи у Маріуполі лунали і 21 лютого. Щоправда, причиною, на жаль, стали не "бавовни". Крім того, 19 лютого у Маріуполі пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння літака. Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

 

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МаріупольВибухи