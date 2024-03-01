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Двойные "хлопки". Стали известны последствия взрывов в Мариуполе

Фото: стали известны последствия взрывов в Мариуполе 29 февраля и 1 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе со вчера, 29 февраля, неспокойно, в городе раздаются взрывы. В частности, вспыхнул пожар в месте базирования оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Так, 29 февраля в Мариуполе вспыхнул пожар в месте базирования россиян между ул. Тополина и поймой реки Кальчик.

"Внезапно (нет) вспыхнул пожар", - написал советник мэра.

Более того, после взрыва, последствием которого и стал пожар, по его словам, две кареты скорой помощи (из 10 работающих в городе) рванули на выезд в сторону Мелекино.

"Учитывая задействованное количество и скорость, оккупанту поплохело напрочь. С ранеными в больнице Мариуполя скорые не возвращались. Судя по всему, упаковывали на месте. Построение?" – предположил Андрющенко.

Кроме того, утром, 1 марта, стало известно, что у оккупантов в Мариуполе минус один боекомплект.

"Мариупольский хлопок. Последствия. Начнем день с хорошего. Дуплет. Подтверждаем сбивание "кары небесной" базированием оккупанта на северо-западе в направлении с. Старый Крым /Каменское/Кальчик. Минус склад БК", - рассказал Андрющенко.

 

Взрывы в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом, в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

В частности, взрывы в Мариуполе гремели и 21 февраля. Правда, причиной, к сожалению, стали не "хлопки". Кроме того, 19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.

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МариупольВзрывы