"Подумаю через два-три тижні": Трамп відклaв введення вторинних санкцій проти Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз немає потреби обговорювати можливе підвищення мит щодо Китаю. Водночас він не виключив, що може повернутися до цього питання "за два-три тижні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю телеканалу Fox News.
"З огляду на те, що сталося сьогодні (зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, - ред.), гадаю, мені не потрібно про це думати… Можливо, доведеться за два-три тижні чи щось таке, але зараз нам про це думати не треба", - сказав Трамп.
Декілька тижнів тому президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить проти Росії 100% вторинні мита, якщо вона протягом 50 днів не піде на мирну угоду з Україною.
29 липня він уточнив, що термін скорочує до 10 днів. За його словами, тягнути далі немає сенсу, адже реакція Росії на ультиматум уже зрозуміла.
Увечері 15 серпня в Анкориджі (Аляска) пройшла зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною темою стали бойові дії Росії проти України. Переговори тривали майже три години й завершилися раніше запланованого: іноземні медіа зазначали, що на діалог відводили щонайменше шість годин.
За підсумком перемовин Трамп заявив про "надзвичайно продуктивну" розмову з Путіним, однак домовленості про припинення вогню в Україні немає.
