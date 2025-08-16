"Подумаю через два-три тижні": Трамп відклaв введення вторинних санкцій проти Китаю

"З огляду на те, що сталося сьогодні (зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, - ред.), гадаю, мені не потрібно про це думати… Можливо, доведеться за два-три тижні чи щось таке, але зараз нам про це думати не треба", - сказав Трамп.

Вторинні санкції Трампа

Декілька тижнів тому президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить проти Росії 100% вторинні мита, якщо вона протягом 50 днів не піде на мирну угоду з Україною.

29 липня він уточнив, що термін скорочує до 10 днів. За його словами, тягнути далі немає сенсу, адже реакція Росії на ультиматум уже зрозуміла.