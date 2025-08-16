UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

"Подумаю через два-три тижні": Трамп відклaв введення вторинних санкцій проти Китаю

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз немає потреби обговорювати можливе підвищення мит щодо Китаю. Водночас він не виключив, що може повернутися до цього питання "за два-три тижні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю телеканалу Fox News.

"З огляду на те, що сталося сьогодні (зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, - ред.), гадаю, мені не потрібно про це думати… Можливо, доведеться за два-три тижні чи щось таке, але зараз нам про це думати не треба", - сказав Трамп.

Вторинні санкції Трампа

Декілька тижнів тому президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить проти Росії 100% вторинні мита, якщо вона протягом 50 днів не піде на мирну угоду з Україною.

29 липня він уточнив, що термін скорочує до 10 днів. За його словами, тягнути далі немає сенсу, адже реакція Росії на ультиматум уже зрозуміла.

Саміт Трампа і Путіна на Алясці

Увечері 15 серпня в Анкориджі (Аляска) пройшла зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною темою стали бойові дії Росії проти України. Переговори тривали майже три години й завершилися раніше запланованого: іноземні медіа зазначали, що на діалог відводили щонайменше шість годин.

За підсумком перемовин Трамп заявив про "надзвичайно продуктивну" розмову з Путіним, однак домовленості про припинення вогню в Україні немає.

Більше деталей про саміт на Алясці - у матеріалі РБК-Україна.

Дональд ТрампКитайЗустріч Трампа та Путіна