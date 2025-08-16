RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

"Подумаю через две-три недели": Трамп отложил введение вторичных санкций против Китая

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас нет необходимости обсуждать возможное повышение пошлин в отношении Китая. В то же время он не исключил, что может вернуться к этому вопросу "через две-три недели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу Fox News.

"Учитывая то, что произошло сегодня (встреча с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, - ред.), думаю, мне не нужно об этом думать... Возможно, придется через две-три недели или что-то такое, но сейчас нам об этом думать не надо", - сказал Трамп.

Вторичные санкции Трампа

Несколько недель назад президент США Дональд Трамп заявил, что введет против России 100% вторичные пошлины, если она в течение 50 дней не пойдет на мирное соглашение с Украиной.

29 июля он уточнил, что срок сокращает до 10 дней. По его словам, тянуть дальше нет смысла, ведь реакция России на ультиматум уже понятна.

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Вечером 15 августа в Анкоридже (Аляска) прошла встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой стали боевые действия России против Украины. Переговоры длились почти три часа и завершились раньше запланированного: иностранные медиа отмечали, что на диалог отводилось не менее шести часов.

По итогам переговоров Трамп заявил о "чрезвычайно продуктивном" разговоре с Путиным, однако договоренности о прекращении огня в Украине нет.

Больше деталей о саммите на Аляске - в материале РБК-Украина.

Дональд ТрампКитайВстреча Трампа и Путина