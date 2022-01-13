UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Подтвердил Украине непоколебимую поддержку: глава Пентагона позвонил Резникову

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина. Последний заверил в непоколебимой поддержке стране со стороны США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Во время разговора стороны затронули вопрос продолжения наращивания Россией военной мощи у границ Украины.

"Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских Вооруженных сил путем оказания помощи в обороне", - пишет пресс-служба Пентагона.

В то же время стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и договорились о продолжении тесной координации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение, в частности, речь идет о системах ПВО и ракетах Patriot.

Также в начале декабря делегация военных из США посетила Украину и проверила состояние противовоздушной обороны. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, она изучала потребности страны в средствах ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиУкраина