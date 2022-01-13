Подтвердил Украине непоколебимую поддержку: глава Пентагона позвонил Резникову

Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина. Последний заверил в непоколебимой поддержке стране со стороны США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В то же время стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и договорились о продолжении тесной координации.

"Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских Вооруженных сил путем оказания помощи в обороне", - пишет пресс-служба Пентагона.

Во время разговора стороны затронули вопрос продолжения наращивания Россией военной мощи у границ Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение, в частности, речь идет о системах ПВО и ракетах Patriot.

Также в начале декабря делегация военных из США посетила Украину и проверила состояние противовоздушной обороны. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, она изучала потребности страны в средствах ПВО.