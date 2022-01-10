Представители Пентагона во время визита в Украину изучали потребности в ПВО
Во время визита Пентагона в Украину делегация изучала потребности страны в средствах противовоздушной обороны. Однако, представитель Пентагона Джон Кирби так и не раскрыл подробностей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кирби.
"Они, грубо говоря, смотрели на противовоздушную и противоракетную оборону, насколько я понимаю. Они посмотрели и проконсультировались с украинцами относительно того, как они видят свои оборонные нужды", - заявил Кирби.
В то же время представитель Пентагона отметил, что пока ему неизвестно о рекомендациях со стороны делегации, а также отказался комментировать возможные поставки в Украину.
Напомним, РБК-Украина писало о том, для чего делегация Пентагона проверяла состояние ПВО Украины.
Украина же, как отмечает CNN, попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение, среди которого системы ПВО и ракеты Patriot.