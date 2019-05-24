Подтопления на западе Украины: разрушены мост и дома, пропал ребенок

В западных областях Украины в результате подтоплений, которые были вызваны сильными дождями, повреждены несколько десятков домов. Также водой разрушен мост местного значения на Закарпатье, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Именно Закарпатская область пострадала больше всего - по состоянию на 7:00 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйство, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждено 15 мостовых переходов и разрушен один мост через реку Латорица в с. Котельница Воловецкого района. Водой разрушены 930 м береговых укреплений.

Кроме того, в пгт Воловец в реку Вича упал и исчез 10-летний мальчик. На поиски ребенка выходили спасатели и местное население. По состоянию на утро пятницы тело мальчика не найдено, поиск будет продолжен.

Через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 250 м вблизи с. Ольховка Иршавского района наблюдается перелив воды.

В Ивано-Франковской области в настоящее время подтопленными остается один дом и 151 домохозяйство в 15 населенных пунктах области.

Напомним, погода в Украине 24 мая 2019 года будет преимущественно дождливой, в некоторых областях ожидается град, температура воздуха днем будет достигать +26.