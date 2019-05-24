Підтоплення на заході України: зруйновано міст та будинки, зникла дитина

У західних областях України внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, пошкоджено кілька десятків будинків. Також водою зруйновано міст місцевого значення на Закарпатті, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр Держслужби із надзвичайних ситуацій.

Саме Закарпатська область постраждала найбільше - станом на 7:00 24 травня залишаються підтопленими 23 житлові будинки, 241 дворогосподарство, 1 тис. 835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів та зруйновано один міст через річку Латориця в с. Котельниця Воловецького району. Водою зруйновано 930 м берегових укріплень.

Крім того, в смт Воловець у річку Вича впав та зник 10-річний хлопчик. На пошуки дитини виходили рятувальники та місцеве населення. Станом на ранок п'ятниці тіло хлопчика не знайдено, пошук буде продовжено.

Через автодорогу державного значення Мукачево-Рогатин протяжністю близько 250 м поблизу с. Вільхівка Іршавського району спостерігається перелив води.

В Івано-Франківській області наразі підтопленим залишається один будинок та 151 дворогосподарство в 15 населених пунктах області.

Нагадаємо, погода в Україні 24 травня 2019 року буде переважно дощовою, в деяких областях очікується град, температура повітря вдень сягатиме +26.