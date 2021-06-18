Из-за подтоплений в Ялте началась эвакуация. Возле города сошел селевой поток

В связи с сильными дождями и подтоплениями в Ялте (оккупированный Крым) эвакуировали нескольких человек. Пострадавших в результате стихийного бедствия нет.

Об этом говорится в сообщении местного так называемого "министерства по чрезвычайным ситуациям".

Сообщается, что в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе сошел селевой поток, а в самой Ялте и Алупке подтоплены два дома. Местные спасатели эвакуировали 7 человек в безопасную зону.

Кроме того, из-за сильных дождей и ветра упало дерево в районе Малой Ореанды, пострадавших нет.