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Через підтоплення в Ялті почалася евакуація. Біля міста зійшов селевий потік

Автор: РБК-Україна

У зв'язку з сильними дощами і підтопленнями в Ялті (окупований Крим) евакуювали кількох людей. Постраждалих внаслідок стихійного лиха немає.

Про це йдеться в повідомлення місцевого так званого "міністерства з надзвичайних ситуацій".

Повідомляється, що в районі селища Оползневе на Південнобережному шосе зійшов селевий потік, а в самій Ялті і Алупці підтоплені два будинки. Місцеві рятувальники евакуювали 7 осіб у безпечну зону.

Крім того, через сильні дощі і вітер впало дерево в районі Малої Ореанди, постраждалих немає.

Нагадаємо, сильні зливи на окупованому півострові йдуть вже другий день. Напередодні у Керчі затопило вулиці, автомобілі були під водою майже під самий дах. Частина міста, в тому числі лікарня були знеструмлені, затопило більше десятка будинків. Крім того, понад 100 трансформаторних підстанцій були відключені в Криму через обриви і підтоплення.

В результаті окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію на півострові.

Зазначимо, сильні дощі пройшли і в інших курортних населених пунктах України. Зокрема, затопило пляжі в Кирилівці Запорізької області.

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КримподтоплениеЯлта