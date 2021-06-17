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В оккупированном Крыму введен режим ЧС из-за сильных ливней и подтоплений

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Керчь, Четверг 17 июня 2021 12:00
В оккупированном Крыму введен режим ЧС из-за сильных ливней и подтоплений Фото: в Крыму введен режим ЧС (twitter.com/krymrealii)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня ночью оккупированный Крым накрыл мощный ливень. На полуострове введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает crimea-news.

"Власти" Крыма объявили ЧС межмуниципального характера на востоке полуострова из-за сильных ливней и подтоплений.

Сообщается, что в Керчи продолжается спасательная операция, по официальным данным, подтоплено 12 домов и больница, из них эвакуированы 20 человек.

Обесточена центральная часть города, больница №1, сообщили "власти" Керчи.

Кроме того, более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и подтоплений.

Отметим, сегодня ночью ливень затопил улицы оккупированной Керчи.

Напомним, гроза, молнии и ливень накрыли Мариуполь сегодня ночью. Это стало причиной многочисленных подтоплений жилых домов, залития квартир и щитовых.

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Крым ливень чрезвычайные ситуации
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