В оккупированном Крыму введен режим ЧС из-за сильных ливней и подтоплений
Сегодня ночью оккупированный Крым накрыл мощный ливень. На полуострове введен режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает crimea-news.
"Власти" Крыма объявили ЧС межмуниципального характера на востоке полуострова из-за сильных ливней и подтоплений.
Сообщается, что в Керчи продолжается спасательная операция, по официальным данным, подтоплено 12 домов и больница, из них эвакуированы 20 человек.
Обесточена центральная часть города, больница №1, сообщили "власти" Керчи.
Кроме того, более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и подтоплений.
Отметим, сегодня ночью ливень затопил улицы оккупированной Керчи.
Напомним, гроза, молнии и ливень накрыли Мариуполь сегодня ночью. Это стало причиной многочисленных подтоплений жилых домов, залития квартир и щитовых.