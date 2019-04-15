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До підриву авто співробітника спецслужб у Києві причетний правоохоронець

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 13:48
До підриву авто співробітника спецслужб у Києві причетний правоохоронець
Фото: підірваний автомобіль (facebook.com/UA.KyivPolice)

Співробітник податкової поліції передавав дані про пересування жертви

До підриву автомобіля співробітника спецслужб у Києві на початку квітня може бути причетний співробітник податкової поліції. Про це йдеться в матеріалах Печерського райсуду Києва.

Повідомляється, що слідство встановило причетних до підриву автомобіля Chevrolet Evanda на вулиці Академіка Вільямса. Зокрема, інформацію про переміщення машини потерпілого передавав співробітник податкової поліції, який надав пароль і доступ до комп'ютера з ключем до бази даних "Безпечне місто".

Також повідомляється, що одному з фігурантів справи вже повідомили про підозру у замаху на теракт і несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи.

Нагадаємо, в ніч на 4 квітня стався вибух на вулиці Академіка Вільямса на парковці перед супермаркетом "Ашан". За даними ЗМІ, автомобіль належав офіцеру української розвідки, учаснику операції Об'єднаних сил.

Пізніше стало відомо, що у лікарні помер чоловік, який постраждав при спробі мінування автомобіля співробітника спецслужб.

 

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