Подрыв военной машины на Донбассе: названо имя погибшего бойца

Сегодня, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Роман Гуляк из Хмельницкой области. Погибший военный является уроженцем Волочисской общины.

Об этом сообщил Волочисский городской совет на странице в Facebook .

"Наш земляк, бывший ученик Волочисского УВК Роман Гуляк, погиб защищая наше государство на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа", - заявили в горсовете.

Напомним, сегодня на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате подрыва один военнослужащий погиб, а трое - пострадали.

Как писало РБК-Украина, с начала 27 апреля пророссийские боевики шесть раз нарушали перемирие на Донбассе. Оккупанты обстреливали украинских военных из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Кроме того, вчера на Донбассе погиб еще один военный. В Вооруженных силах сегодня рассказали подробности его гибели.