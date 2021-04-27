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Підрив військової машини на Донбасі: названо ім'я загиблого бійця

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 27 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець Роман Гуляк з Хмельницької області. Загиблий військовий є уродженцем Волочиської громади.

Про це повідомила Волочиська міська рада на сторінці у Facebook.

"Наш земляк, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув захищаючи нашу державу на сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим Романа", - заявили в міськраді.

Через загибель військовослужбовця на території Волочиської громади оголосили жалобу.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. В результаті підриву один військовослужбовець загинув, а троє - постраждали.

Як писало РБК-Україна, з початку 27 квітня проросійські бойовики шість разів порушували перемир'я на Донбасі. Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого мінськими угодами озброєння.

Крім того, вчора на Донбасі загинув ще один військовий. У Збройних силах сьогодні розповіли подробиці його загибелі.

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