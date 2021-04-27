В ВСУ рассказали подробности гибели бойца из Прикарпатья на Донбассе
Вчера, 26 апреля, на Донбассе погиб военнослужащий Иван Ковалевский. Его ранили во время несения службы на наблюдательном посту.
"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата. 26 апреля 2021 года на востоке страны во время несения службы на наблюдательном посту был смертельно ранен солдат Ковалевский Иван Иванович", - говорится в сообщении.
Родился Иван Ковалевский в селе Колесник Городенковского района Ивано-Франковской области. В 58 бригаде (г. Конотоп) служил с февраля 2021 года.
Напомним, вчера Городенковский городской совет (Ивано-Франковская область) сообщил о гибели военного от пули снайпера.
Впоследствии в штабе ООС подтвердили РБК-Украина факт смерти военнослужащего. Однако добавили, что обстоятельства смерти пока выясняют.
Как писало РБК-Украина, в сводке ООС сообщалось, что боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим "тишины" 26 апреля. В результате обстрелов ранен украинский воин его госпитализировали.