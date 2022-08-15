За подрыв Северо-Крымского канала будут судить командиров РФ. Они уже в розыске

Фото: в Украине будут судить оккупантов, которые приказали взорвать Северо-Крымский канал (facebook)

Российского командира и заместителя командующего Черноморского флота РФ будут судить за подрыв Северо-Крымского канала. Их уже объявили в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.

По данным следствия, в феврале 2022 года российские оккупанты захватили Каховскую ГЭС. Военные РФ в нескольких местах подорвали Северо-Крымский канал в Херсонской области. Этой преступной операцией руководили заместитель командующего Черноморского флота России по материально-техническому обеспечению и командир 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа. Они находятся в розыске. Действия российских оккупантов нанесли значительный ущерб гражданским, инфраструктуре и окружающей среде, поскольку было уничтожено орошение. Армия России нанесла материальный ущерб Украине в крупных размерах. Прокуроры уже передали в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).