За підрив Північно-Кримського каналу судитимуть командирів РФ. Вони уже в розшуку

Фото: в Україні судитимуть окупантів, які наказали підірвати Північно-Кримський канал (facebook)

Російського командира та заступника командувача Чорноморського флоту РФ будуть судити за підрив Північно-Кримського каналу. Їх вже оголосили у міжнародний розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Херсонської області.

За даними слідства, у лютому 2022 року російські окупанти захопили Каховську ГЕС. Військові РФ у декількох місцях підірвали Північно-Кримський канал у Херсонській області. Цією злочинною операцією керували заступник командувача Чорноморського флоту Росії з матеріально-технічного забезпечення та командир 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу. Вони знаходяться у розшуку. Дії російських окупантів завдали значної шкоди цивільним, інфраструктурі та довкіллю, оскільки було знищено зрошення. Армія Росії завдала матеріальних збитків Україні у великих розмірах. Прокурори вже передали до суду обвинувачувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).