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Российский информатор получил 12 лет тюрьмы. Помогал захватить Лисичанск

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Украина, Четверг 11 августа 2022 18:13
Российский информатор получил 12 лет тюрьмы. Помогал захватить Лисичанск Фото: российский информатор получил 12 лет тюрьмы. Помогал захватить Лисичанск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Петропавловский районный суд Днепропетровской области признал виновным жителя Лисичанска, который передавал важную информацию оккупантами, и определил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, мужчину завербовала ФСБ, когда он отбывал наказание в колонии в РФ. Перед началом вторжения его "забросили" в район Луганской области для осуществления разведывательно-подрывной деятельности.

"Информатор собирал и передавал куратору сведения о местах расположения огневых позиций подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии на территории Лисичанска", - говорится в сообщении.

За корректировку обстрелов Лисичанска, мужчина получал денежное довольствие от россиян. Во время задержания у него нашли доказательства в виде переписки в мессенджерах и голосовых сообщений.

Российский информатор получил 12 лет тюрьмы. Помогал захватить Лисичанск

Мужчину судили за "предоставление государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины". Следующие 12 лет он проведет в тюрьме.

Напомним, что ранее жителя Киевской области осудили на 15 лет за госизмену.

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