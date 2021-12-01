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Подрыв гражданского автомобиля в Марьинке: полиция возбудила дело

Автор: Валерия Полищук

В Марьинке в результате дистанционного минирования боевиками подорвался гражданский автомобиль. В результате происшествия один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

"Сегодня около 13:00 в полицию Курахово поступило сообщение от врачей о предоставлении медицинской помощи 41-летнему местному жителю, получившему осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что около 9:30 мужчина передвигался на автомобиле УАЗ по улице Москалевского, как вдруг случился взрыв.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли доказательства и направили на экспертизу для установления природы взрывного устройства.

По факту взрыва было открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Фото: в Марьинке подорвался гражданский автомобиль (dn.npu.gov.ua)

Напомним, в штабе ООС сообщили, что сегодня боевики дистанционно заминировали ПОМ-2 окрестности населенного пункта Марьинка.

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МарьинкаУголовное дело