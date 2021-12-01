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Боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности Марьинки, пострадал гражданский

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Среда 01 декабря 2021 17:29
Боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности Марьинки, пострадал гражданский Фото: боевики в очередной раз нарушили "тишину" на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 1 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики открывали огонь в направлении Авдеевки. Оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, российские наемники дистанционно заминировали ПОМ-2 окрестности населенного пункта Марьинка. В результате гражданский получил ранения.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, и заставили противника прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 30 ноября, боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе.

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Донбасс ООС
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