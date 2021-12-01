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Підрив цивільного автомобіля в Мар'їнці: поліція порушила справу

Автор: Валерія Поліщук

У Мар'їнці в результаті дистанційного мінування бойовиками підірвався цивільний автомобіль. В результаті події одна людина постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

"Сьогодні близько 13:00 в поліцію Курахового надійшло повідомлення від лікарів про надання медичної допомоги 41-річному місцевому жителю, який отримав осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що близько 9:30 чоловік пересувався на автомобілі УАЗ по вулиці Москалевського, як раптом стався вибух.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили докази та направили на експертизу для встановлення природи вибухового пристрою.

За фактом вибуху було відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 438 "порушення законів і звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Фото: у Мар'їнці підірвався цивільний автомобіль (dn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у штабі ООС повідомили, що сьогодні бойовики дистанційно замінували ПОМ-2 околиці населеного пункту Мар'їнка.

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Мар'їнкаКримінальна справа